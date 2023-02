A cura della Redazione

Donna di 40 anni muore in casa dopo aver festeggiato il suo compleanno in un ristorante di Fuorigrotta, dove aveva consumato un pranzo a base di sushi. La donna al rientro a casa ha accusato prima vomito, poi un collasso ed è morta senza che i soccorsi potessero fare nulla per lei.

Ne dà notizia l’Ansa specificando che solo l’autopsia potrà chiarire la causa del decesso, ovvero se ci possa essere o meno una diretta correlazione tra pranzo consumato e morte della 40enne.

Anche altre persone hanno consumato lo stesso suo pasto ma nessuna di queste, finora, ha accusato malori. Il marito della donna ha riferito alla polizia giudiziaria che la moglie non aveva mai accusato in precedenza delle reazioni allergiche ad alcun tipo di cibo.

Sul fatto è stata immediatamente aperta un'inchiesta da parte della Procura di Napoli. I carabinieri del Nas, incaricati dai Pm, hanno eseguito dei prelievi nel ristorante dove è stato consumato il pasto, sequestrato dei campioni di cibo e ascoltato le persone con le quali la vittima aveva pranzato. In via cautelativa l'attività di ristorazione è stata sospesa.