A cura della Redazione

Lite a colpi di bottiglia in piazza Garibaldi a Napoli. Gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi della galleria commerciale, hanno notato un uomo rincorrere un’altra persona.

I poliziotti, dopo aver identificato i due per un 23enne ed un 28enne marocchini e irregolari sul territorio nazionale, hanno accertato che, poco prima, in seguito ad un diverbio per futili motivi, uno dei due, il ragazzo di 23 anni, aveva aggredito l’altro con una bottiglia.

Il 23enne è stato denunciato per lesioni aggravate ed inoltre deferito, insieme al 28enne, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.