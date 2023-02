A cura della Redazione

Sono accusati di aver rapinato uno scooter due 15enni napoletani, arrestati dalla Polizia. Per loro anche una denuncia per ricettazione.

Un uomo, ieri pomeriggio, si è recato presso gli uffici del Commissariato Vomero per denunciare di aver subito, poco prima, una rapina in piazza Fanzago, nel quartiere Arenella. Ha raccontato che, mentre era a bordo del suo ciclomotore, era stato affiancato da due persone a bordo di un scooter il cui passeggero, minacciandolo e facendo intendere di essere armato, si era fatto consegnare il mezzo per poi darsi alla fuga, insieme al complice a bordo dell’altro motociclo, in direzione di via Fiore.

Poco dopo i poliziotti, grazie alle descrizioni fornite ed alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, hanno intercettato e bloccato in via Fontana i due rapinatori ed hanno accertato che lo scooter utilizzato per commettere la rapina risultava provento di furto.

Sia lo scooter rapinato che quello utilizzato per commettere il reato sono stati restituiti ai proprietari.