Truffa del finto incidente stradale, un arresto. I Falchi della Squadra Mobile di Napoli, nel transitare in piazza Municipio angolo via Cristoforo Colombo, hanno notato un’auto con a bordo due persone il cui conducente, dopo aver affiancato un furgone, ha lanciato una pietra colpendo la parte posteriore del mezzo.

Gli agenti, dopo aver visto i due automobilisti scendere dai rispettivi veicoli e discutere animatamente, si sono avvicinati per un controllo ma il conducente dell’auto, alla loro vista, si è rimesso alla guida della vettuea allontanandosi in direzione di San Giovanni, dove è stato bloccato da un’altra pattuglia dei Falchi e trovato in possesso di numerose pietre di varie dimensioni.

Inoltre, gli agenti hanno accertato che l’uomo alla guida del furgone, dopo aver udito un rumore provenire dal retro, era stato avvicinato dal conducente dell’auto che, asserendo di aver subito un danno al proprio veicolo, gli aveva chiesto del denaro come risarcimento.

Un 49enne di Afragola con precedenti di polizia è stato arrestato per tentata truffa.