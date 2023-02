A cura della Redazione

Due uomini, di 26 e 29 anni, corrieri di una società di trasporti, sono stati arrestati dai carabinieri a Napoli.

I militari li hanno controllati in via Montagna Spaccata dopo averli visti fermi dinanzi al loro furgone mentre - è questa l'ipotesi - stavano maneggiando un pacco, forse per disfarsene.

Nella scatola, aperta dopo aver rimosso il nastro adesivo, vi erani tre bustoni sottovuoto contenenti ben 8 kg di marijuana.

I due, incensurati, devono rispondere di detenzione di droga al fine di spaccio.