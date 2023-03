A cura della Redazione

La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di A. C., 21 anni, è L. E., 24 anni, nonché la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per G. G., 30 anni, e G. M., 23 anni. Tutti sono ritenuti gravemente indiziati del reato di rissa aggravata.

Le indagini, condotte dal personale del Commissariato Posillipo con l’ausilio della Squadra Mobile di Napoli, hanno riguardato l'episodio avvenuto nella notte del 10 settembre 2022 in via Petrarca a Napoli, quando gli indagati, all’epilogo di una lite nata per motivi futili, hanno partecipato ad una violenta rissa, colpendo con calci e pugni un giovane salvo poi dileguarsi a bordo di moto e scooter.

All’atto dell’esecuzione presso l’abitazione del 23enne, la madre, A. C. di 48 anni, si è disfatta, lanciandola da una finestra della loro abitazione, di una busta di cellophane contenente tre involucri di sostanza stupefacente che è risultata essere cocaina per un peso di 78,53 grammi. La donna è stata tratta in arresto ed associata presso la Casa Circondariale femminile di Pozzuoli.