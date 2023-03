A cura della Redazione

Quattro arresti per droga a Napoli. Gli agenti di Polizia del Commissariato Vicaria-Mercato e della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, hanno notato una donna a bordo di un’auto raggiungere un autolavaggio dove vi erano due persone che si guardavano intorno ed un altro uomo che prima si è diretto verso un’abitazione per poi ritornare e cedere un involucro alla donna.

I poliziotti l'hanno raggiunta in via Galileo Ferraris trovandola in possesso di un pacchetto contenente circa 21 grammi di marijuana. Con il supporto di un’Unità cinofila della Guardia di Finanza, i poliziotti hanno poi controllato i tre uomini, di cui uno aveva con sé 305 euro, e l’attività commerciale, rinvenendo in alcune auto diversi involucri contenenti circa 70 grammi di marijuana e,custoditi in una cassetta metallica, 4.390 euro.

Gli agenti hanno infine effettuato un controllo presso l’abitazione da dove era uscito l’uomo che aveva ceduto la droga, accertando che era in uso ad un’altra persona, ed hanno trovato circa 7,7 kg di marijuana, un bilancino di precisione, un taglierino e diverso materiale per il confezionamento della droga.

I quattro, tutti napoletani di cui tre con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.