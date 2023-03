A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Ferdinando sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare in un'abitazione ai Quartieri Spagnoli di Napoli.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, come già avvenuto in precedenti occasioni e nello stesso pomeriggio, era stata aggredita fisicamente dal suo compagno in presenza del figlio minore.

Poco più tardi, l’uomo, un 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato rintracciato e bloccato presso un’altra abitazione ed arrestato per maltrattamenti in famiglia.