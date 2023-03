A cura della Redazione

Trovato in strada con una pistola, in casa nascondeva droga, 21enne arrestato dalla Polizia.

Ieri sera, gli agenti del Commissariato San Paolo hanno controllato uno stabile di via Vicinale Palazziello a Soccavo ed hanno notato nei pressi di una rampa di accesso ad un garage una persona con un'arma.

I poliziotti l'hanno raggiunta e disarmata. Il giovane aveva una Smith&Wesson calibro 38 munita di 5 cartucce, che presentava la matricola abrasa.

Inoltre, lo stesso è stato trovato in possesso di due chiavi, di cui una ha consentito l’apertura di un locale poco distante dove i poliziotti, con il supporto degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno rinvenuto 12 involucri contenenti circa 96 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga, un fucile a canne mozze con 20 cartucce, un calciolo in legno, 118 cartucce di diverso calibro, un passamontagna, alcuni indumenti e uno scooter risultato rubato.

L'altra chiave ha consentito invece l’apertura di un appartamento in cui sono stati rinvenuti un involucro contenente circa 8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, due forbici, 4 cellulari, 129 euro, ed un monitor acceso che riproduceva le immagini registrate da quattro telecamere collegate ad un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) che inquadrava il perimetro esterno ed interno dell’edificio, l’accesso alla scala dello stabile e l’esterno dell’abitazione.

Il 21enne, C.R., napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto abusivo di arma clandestina, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché denunciato per ricettazione.