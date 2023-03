A cura della Redazione

Atti persecutori contro la ex compagna, tra l'altro incinta.

A Napoli, i carabinieri hanno arrestato lo stalker, un 44enne già noto alle forze dell'ordine, grazie alla segnalazione della donna, effettuatta attraverso il "Mobil Angel", lo smartwach anti-violenza che gli stessi militari dell'Arma le avevano consegnato lo scorso 22 marzo, in virtù del fatto che la vittima già in passato aveva subito persecuzioni dal suo ex compagno.

L'uomo è stato così ristretto ai domiciliari, dovrà rispondere di atti persecutori contro la donna in stato di gravidanza.