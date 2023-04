A cura della Redazione

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato di Polizia Montecalvario di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale Dohrn, sono stati avvicinati da una donna visibilmente agitata, in compagnia delle due figlie, la quale ha riferito che, poco prima, il suo ex marito l’aveva minacciata di morte telefonicamente se non gli avesse fatto vedere subito le bambine.

I poliziotti hanno immediatamente accompagnato la donna presso gli uffici della Questura per sporgere denuncia in merito all’accaduto; poco dopo, su disposizione la Centrale Operativa, i poliziotti si sono recati presso l’abitazione dei genitori della vittima dove l’uomo era andato alla ricerca della sua ex e delle loro figlie.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno individuato l’uomo segnalato che, alla richiesta di fornire i documenti utili all’identificazione, si è rifiutato iniziando a inveire contro di loro prima verbalmente e poi aggredendoli con calci e pugni ma, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Un 35enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per atti persecutori, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale.

(foto di archivio)