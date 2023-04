A cura della Redazione

Violazione del Daspo a cui era sottoposto, denunciato dalla Polizia. I Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Giambattista Marino due persone a bordo di uno scooter.

I poliziotti hanno accertato che il passeggero, identificato per un 30enne napoletano sottoposto a un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, emesso dal Questore di Napoli lo scorso 8 marzo per la durata di 4 anni, aveva violato le prescrizioni previste dal provvedimento poiché si trovava nelle immediate adiacenze dello stadio “Diego Armando Maradona” nelle tre ore antecedenti l’inizio dell’incontro di calcio Napoli-Milan-