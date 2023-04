A cura della Redazione

Litigio in strada, lui aggredisce la compagna e viene arrestato.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli e del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso la Rotonda Diaz per una segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato che, poco prima, una donna era stata aggredita fisicamente dal suo compagno che si era poi allontanato.

I poliziotti hanno raggiunto la donna che si era rifugiata in un esercizio commerciale e la stessa ha confermato di essere stata colpita con calci e pugni dal compagno, come era già avvenuto in precedenti occasioni.

Poco dopo, gli agenti hanno rintracciato l’uomo a bordo della sua auto e lo hanno fermato; inoltre, hanno rinvenuto nell’abitacolo della vettura un barattolo di vetro contenente marijuana mentre presso la sua abitazione c'erano 25 cartucce calibro 6,35.

Un 33enne di Afragola con precedenti di polizia è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nonché denunciato per detenzione abusiva di munizionamento; infine, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.