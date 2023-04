A cura della Redazione

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un persona in via Sopramuro trovandola in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 cm. Un uomo di 39 anni, napoletano e con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Stesso reato contestato anche a un 26enne partenopeo. In questo caso, i poliziotti hanno fermato un'auto in via Cotronei con a bordo tre persone. ll conducente, il giovane di 26 anni, aveva una mazza da baseball della lunghezza di circa 60 cm.