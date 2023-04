A cura della Redazione

Due pusher arrestati dalla Polizia nella notte a Napoli. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Santa Caterina a Formiello, nel centro storico, hanno notato due uomini cedere qualcosa ad una donna in cambio di denaro; i tre, vedendo i poliziotti, si sono dati alla fuga in diverse direzioni.

Dopo un breve inseguimento a piedi, gli agenti hanno raggiunto e bloccato i due uomini trovandoli in possesso di 120 involucri contenenti circa 27 grammi di cocaina e 168 euro, mentre la donna è riuscita a far perdere le proprie tracce.

Un dominicano di 24 anni e un cubano di 25 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.