Droga, armi, munizioni e persino un robot da cucina, verosimilmente utilizzato per preparare gli stupefacenti.

E' quanto hanno scoperto a Scampia i carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi della Compagnia Napoli-Stella e del Reggimento Campania.

I militari dell'Arma hanno notato un Seat Leon parcheggiata in strada, nella I traversa Ippolito, verificando che la vettura era stata cancellata dal PRA (il Pubblico Registro Automobilistico). Nel cofano, sono stati rinvenuti ben 4,5 kg di hashish suddiviso in diversi panetti, 50 grammi di cocaina, molti ovuli di hashish e svariate dosi di marijuana. Nel veicolo, inoltre, erano "custodite" 3 pistole - due revolver magnum e una 35 millimetri - con 6 cartucce per ogni arma che sono risultate rubate. Ed ancora, 229 cartucce di vari calibri, un dissuasore elettrico da 5mila volt, 7 bottiglie di metadone, 2 bilancini di precisione, una macchina "conta soldi" e diverso materiale per il confezionamento della droga.

I carabinieri hanno poi esteso le perquisizioni presso alcune "baracche-box" in stato di abbandono lì vicino. Anche qui sono stati rinvenuti e sequestrati 8 coltelli di diverse misure, altre decine di dosi tra hashish e marijuana, 10 cellulari e un robot da cucina.

Le indagini continuano con le armi che saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.