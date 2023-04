A cura della Redazione

Droga lanciata dallo scooter alla vista della Polizia.

Gli agenti del Commissariato Decumani, nel transitare in via San Agostino alla Zecca nel centro storico di Napoli, hanno notato un giovane che, dopo aver parcheggiato il motociclo, ha gettato una busta in un secchio per poi entrare in uno stabile.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di due cellulari e 255 euro; inoltre, hanno recuperato la busta in cui hanno rinvenuto 20 dosi contenenti circa 38 grammi di marijuana.

In quel momento, un altro uomo si è avvicinato agli agenti ed ha iniziato ad inveire contro di loro per poi aggredirli fisicamente ma, non senza difficoltà e con il supporto di un’altra Volante, è stato bloccato. Aveva con sé un coltello a serramanico della lunghezza di 10 cm.

Un 20enne napoletano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio, mentre l'altra persona, un 34enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione poiché ha colpito la portiera dell’auto di servizio con diversi calci.