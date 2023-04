A cura della Redazione

Controlli nella mattinata di ieri della Polizia ai Quartieri Spagnoli, in queste settimane presi d'assalto da migliaia di persone che vogliono ammirare il murale di Maradona e gli addobbi a festa per celebrare l'orma imminente scudetto del Napoli.

Nel corso dell’attività, in via >emanuele De Deo, i poliziotti hanno denunciato un 51enne napoletano con precedenti di polizia per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. L'uomo è stato sorpreso a vendere circa 30 magliette contraffatte della Società Sportiva Calcio Napoli.

Inoltre, due persone sono state sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico e per aver esercitato l’attività di somministrazione di cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni.