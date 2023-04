A cura della Redazione

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti per una segnalazione di un furto di un veicolo in via Francesco Petrarca, nel quartiere Arenaccia a Napoli.

I poliziotti hanno intercettato in via Nuova Marina l’autovettura segnalata con un uomo a bordo e, giunti in via Colonnello Carlo Lahalle, lo hanno bloccato. Inoltre, hanno rinvenuto nella vettura una chiave esagonale a “T” ed hanno accertato che la portiera ed il nottolino di accensione presentavano segni di effrazione.

M.D.A, 19enne di Gaeta con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato.