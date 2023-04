A cura della Redazione

Innesca un incendio e prova a fuggire, arrestato.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via della Maddalena angolo piazza Pasquale Stanislao Mancini a Napoli, hanno notato una persona che, con un accendino, ha dato alle fiamme alcuni scatoloni di grosse dimensioni; l’uomo, alla loro vista, si è poi dato alla fuga.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento a piedi terminato in via Scherillo, lo hanno bloccato e hanno richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco per donare le fiamme.

A finire in manette un 31enne libico.