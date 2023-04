A cura della Redazione

Le fiamme gialle del Comando provinciale di Napoli, impiegate nel quotidiano controllo economico del territorio nelle aree "calde" del capoluogo campano, hanno tratto in arresto, nei pressi di piazza Bellini, un trentenne di origine senegalese.

L'uomo, alla vista dei baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego, si è dato a precipitosa fuga e, una volta bloccato, ha reagito contro i militari tentando di aggredirli con un oggetto da taglio, fortunatamente riuscendo solo a lacerare una parte dell’uniforme.

Dopo essere stato immobilizzato, all’esito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di oltre 100 grammi di marijuana, già suddivisa in 6 involucri, 52 dosi e 2 spinelli già preconfezionati, nonché di 145 euro ritenuti provento dello spaccio.

Il senegalese è stato tratto in arresto per spaccio di stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria che, per direttissima, lo ha condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione oltre a 4.400 euro di multa, disponendone poi la liberazione con divieto di dimora nel territorio della città di Napoli.