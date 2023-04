A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in corso Secondigliano, hanno notato nei pressi di un giardinetto un uomo ricevere una banconota da un’altra persona per poi aprire con delle chiavi un locale da cui ha prelevato qualcosa per consegnarla all'altra. Quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di un involucro di cocaina e 95 euro mentre, nel locale, sono state rinvenute altre 28 dosi contenenti circa 10 grammi della stessa sostanza stupefacente e 72 bustine con circa 134 grammi di hashish.

G.P., 49enne di Casavatore con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.