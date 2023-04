A cura della Redazione

Un 44enne marocchino è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Napoli. Gli agenti lo hanno notato nei pressi di corso Garibaldi/Porta Nolana mentre mostrava smartphone, presumibilmente rubati, ai passanti.

Dopo averlo identificato, hanno sequestrato gli apparecchi. Nella tasca interna del giubbino, inoltre, i vigili urbani gli hanno trovato 400 euro, probabile provento della vendita dei cellulari. Ma non solo. L'uomo aveva anche una pistola a salve marca “BRUNI” modello NEW POLICE calibro 8 mm K-9, munita di caricatore con 5 proiettili a salve inseriti, mentre in tasca è stata rinvenuta una confezione con 40 proiettili, sempre a salve.

Da ulteriori e approfonditi accertamenti è risultato che il 44enne è risultato essere soggetto di “accompagnamento coatto presso la frontiera”.