A cura della Redazione

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via de Matteis a Secondigliano, hanno notato un uomo disteso al suolo che stava armeggiando su un’auto in sosta.

I poliziotti lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato accertando che lo stesso stava tentanto di asportare la marmitta della vettura, danneggiandola. Inoltre, sotto il veicolo, sono state rinvenute una sega elettrica a gattuccio con la lama della lunghezza di 15 cm ed una torcia.

G. Z., 33enne napoletano con precedenti di polizia e sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, è stato arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.