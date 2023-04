A cura della Redazione

Napoli si prepara alla festa Scudetto, sperando che arrivi domenica dopo la gara con la Salernitana al Maradona.

In una città ormai popolata quotidianamente da migliaia di turisti, sono sempre più frequenti i controlli delle forze dell'ordine.

Ai Quartieri Spagnoli, gli agenti del Commissariato Montecalvario e i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza si sono concentrati nella zona clou del capoluogo, in particolare in via Emanuele De Deo, nei pressi del murale dedicato al Pibe de Oro.

Nel corso dell’attività, sono stati controllati 8 esercizi commerciali di cui 3 sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Polizia e Fiamme Gialle hanno inoltre denunciato una persona poiché sorpresa a vendere materiale contraffatto riportante stemmi e loghi della Società Sportiva Calcio Napoli, e sequestrato 91 capi costituiti da magliette e sciarpe.