Furto di una marmitta, due denunce a Napoli.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Depretis a Scampia a seguito di una segnalazione di un furto di catalizzatore su una vettura parcheggiata in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato l’effettiva mancanza della marmitta sul veicolo e sono stati avvicinati da due passanti i quali hanno raccontato di aver visto due persone, un uomo e una donna, asportarla per poi allontanarsi a bordo di uno scooter.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno intercettato in via Galileo Galilei lo scooter con a bordo i due ma il conducente, alla loro vista, ha accelerato per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento durante il quale quest’ultimo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Luigi Minale, i due sono scesi dal motociclo nel tentativo di proseguire la fuga a piedi ma sono stati raggiunti e bloccati.

In una borsa da donna, poggiata sulla pedana dello scooter, gli agenti hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso.

Un 33enne ed una 29enne, napoletani con precedenti di polizia, sono stati denunciati per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale; inoltre, l'uomo è stato deferito anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e guida senza patente, avendo reiterato la violazione nel biennio.

Infine, all’uomo sono state contestate tre violazioni del Codice della Strada per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro, mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica.