A cura della Redazione

Scatta la maxi area pedonale a Napoli, in occasione della probabile vittoria dello Scudetto del club partenopeo.

Il Comune ha adottato l'ordinanza che istituisce una vasta zona interdetta alla circolazione e al transito veicolare. Il dispositivo scatterà stasera, mercoledì 3 maggio, qualora la Lazio non battesse il Sassuolo e dunque il Napoli conquisterebbe aritmeticamente il Tricolore. Non potranno dunque circolare veicoli dalle ore 21 alle ore 2 di giovedì 4 maggio (o fino a cessate esigenze).

Stessa misura nella giornata di domani, 4 maggio, quando in serata si giocherà la gara contro l'Udinese. Anche se la Lazio vincesse, al Napoli basterebbe un punto per aggiudicarsi il successo. In tal caso, le prescrizioni varranno fino alle 2 del mattino di venerdì 5 maggio (o fino a cessate esigenze)

Le strade/piazze interessate sono le seguenti:

largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro, via Mergellina; via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta, galleria 4 Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la galleria Laziale) via Orazio.