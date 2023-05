A cura della Redazione

Borseggiatori in azione a Napoli, presi di mira i turisti. I Falchi della Squadra Mobile partenopea sono intervenuti nei pressi del molo Beverello, poiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato una persona che stava borseggiando alcuni turisti appena scesi dalle navi da crociera.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite tramite l'applicazione, hanno rintracciato e riconosciuto l’uomo in via Cristoforo Colombo mentre stava seguendo, con atteggiamento circospetto, altri passanti. A quel punto lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di numerosi effetti personali, due carte di credito, tre telefoni cellulari e 30 euro in contanti asportati ad alcuni malcapitati poco prima.

Inoltre, il soggetto aveva con sé la chiave di uno scooter parcheggiato nelle vicinanze, dove nel vano sella sono stati rinvenuti un altro smartphone e un portafogli.

Un 51enne algerino con precedenti di polizia è stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria in quanto gravemente indiziato del reato di ricettazione. E' stato inoltre denunciato per furto con destrezza. Tutta la refurtiva è stata restituita ai proprietari e lo scooter è stato sottoposto a sequestro.