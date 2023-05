A cura della Redazione

Il Questore di Napoli ha adottato 3 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per periodi di uno e due anni, nei confronti di altrettante persone.

Una, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo studio Maradona, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Milan dello scorso 2 aprile, era stata denunciata per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovata in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di 9,5 cm. Un’altra era stata denunciata per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva A, e la terza per minacce nei confronti di uno steward.

Altri due Daspo, di 1 e 5 anni, sono stati invece irrogati nei confronti di due tifosi napoletani di 22 e 52 anni; in particolare il 22enne, in occasione della partita Napoli- Roma del 29 gennaio scorso, era stato denunciato per scavalcamento, mentre il 52enne, durante Napoli-Atalanta dello scorso 11 marzo, era stato denunciato per accensione di un fumogeno in occasione di manifestazioni sportive.