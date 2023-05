A cura della Redazione

Sfreccia lungo corso Umberto a Napoli, non si ferma all'alt degli agenti della Polizia Locale ma viene bloccato dopo un inseguimento. Un uomo di 43 anni è stato arrestato e tradotto ai domiciliari.

I vigili urbani sono accorsi allertati da alcuni passanti, che avevano segnalato un soggetto che guidava in modo pericoloso. Intercettato mentre compiva manovre brusche e che mettevano a rischio l'incolumità delle persone che passeggiavano in strada e degli altri automobilisti e centauri, l'uomo ha tirato dritto senza fermarsi all'alt impostogli. All'altezza di piazza Nolana è stato poi fermato ma alla richiesta di documenti ha opposto resistenza. Tra l’altro, era evidente da subito che si trovava in uno stato di alterazione psico-fisica, derivanete verosimilmente dall'assunzione di stupefacenti, ed infatti ha rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici. Pertanto gli è stata sequestrata la vettura.

Durante l’identificazione e gli accertamenti di rito, si è appurato che l'individuo, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, evasione dai domiciliari e in materia di stupefacenti, era uscito da soli 15 giorni dalla Casa Circondariale di Poggioreale. Gli agenti gli hanno trovato addosso anche 2.490 euro dei quali non ha saputo indicare la provenienza.

Il 43enne deve rispondere di resistenza a pubblico Ufficiale, ricettazione e rifiuto a sottoporsi agli accertamenti tossicologici.