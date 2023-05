A cura della Redazione

Sabato mattina, i Falchi della Squadra Mobile di Napoli, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in via Alessandro Poerio, quartiere Duchesca, hanno visto un uomo che, dopo aver strattonato una donna facendola rovinare al suolo, le ha sottratto il cellulare per poi darsi alla fuga in direzione di vico X Duchesca.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso del telefono, di una collanina priva del gancio di chiusura e di 240 compresse di farmaci, di cui 182 ad effetto stupefacente o psicotropo.

Un 35enne algerino, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina aggravata, lesioni personali e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché denunciato per ricettazione e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; infine, il cellulare è stato restituito alla proprietaria.