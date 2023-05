A cura della Redazione

Un arresto per droga a Scampia. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato sul pianerottolo di uno stabile di via Annamaria Ortese un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa a due persone che si sono allontanate frettolosamente.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 8 involucri contenenti circa 2,5 grammi eroina e 515 euro.

G.C., 64enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.