A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Tirone hanno notato personale delle guardie zoofile e venatorie della Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) chiedere loro supporto per la presenza sul balcone di un appartamento di una gabbia trappola con all’interno degli uccelli.

I poliziotti hanno controllato l’abitazione dove hanno rinvenuto 13 cardellini, 4 lucherini e la gabbia trappola.

Un 65enne napoletano è stato denunciato per uccellagione e detenzione di fauna selvatica patrimonio indisponibile della Stato, mentre gli uccelli sono stati affidati al Presidio Ospedaliero Veterinario di Napoli.