Il Questore di Napoli ha emesso due provvedimenti di Divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, per periodi di uno e due anni, nei confronti di altrettante persone di 52 e 38 anni.

In particolare, il 52enne, il 5 febbraio scorso, era stato denunciato per oltraggio, violenza o minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni all’esterno di un bar di piazza Bagnoli. L'altro, invece, prima dell’incontro di calcio di Champions League Napoli-Eintracht del 15 marzo scorso, era stato arrestato poiché trovato in possesso di un artifizio pirotecnico in via Benedetto Croce.

Altri due divieti, di uno e tre anni, hanno riguardato due 23enni napoletani, di cui uno era stato arrestato in corso Meridionale il 4 marzo scorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’altro era stato arrestato lo scorso 2 febbraio per lo stesso reato in via Giuseppe Fava.