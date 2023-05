A cura della Redazione

Spari nella zona di Porta Nolana a Napoli, quattro arresti e una denuncia.

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti per una segnalazione di esplosione di colpi d’arma da fuoco in via del Carmine e di persone armate in uno stabile di via Chioccarelli.

I poliziotti, giunti in via del Carmine, hanno rinvenuto sul manto stradale 8 bossoli calibro 7,65. Poco dopo, si sono recati presso lo stabile di via Chioccarelli dove hanno visto alcuni uomini dirigersi verso i piani superiori dell’edificio per poi lanciare dal tetto diversi oggetti in direzione del terrazzo dell'edificio adiacente.

Giunti sull’attico, i poliziotti hanno bloccato cinque persone e hanno trovato dietro un muretto una scatola con 40 proiettili marca Browning calibro 7,65. Grazie anche al supporto dei Vigili del Fuoco, hanno poi raggiunto il tetto dello stabile adiacente dove hanno rinvenuto un borsello contenente una pistola semiautomatica “Tokarev” calibro 7,65, una cartuccia dello stesso calibro, 14 cartucce 380 auto e un casco modello jet.

È emerso inoltre che i bossoli trovati poco prima in via del Carmine erano della stessa casa produttrice e dello stesso calibro delle cartucce rinvenute; infine, gli agenti hanno rinvenuto in un vano contatore del palazzo una borsa contenente un bilancino di precisione ed una confenzione contenente circa 200 grammi di cocaina.

Quattro napoletani di 33, 26, 38 e 27 anni, tutti con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione e porto illegale di arma da fuoco aggravati dal metodo mafioso, mentre il quinto, identificato per un 16enne, è stato denunciato per gli stessi reati.