Alto Impatto a Secondigliano e San Pietro a Patierno. I due quartieri napoletani sono stati presidiati dagli agenti di Polizia del Commissariato Secondigliano e da personale della Polizia Locale del Comune di Napoli, coadiuvati da operatori del Centro Servizio Veterinario dell’A.S.L. NA 1 e dell’ Ispettorato del Lavoro di Napoli.

Nel corso dell’attività sono stati controllati due esercizi commerciali, di cui uno in via Provinciale di Caserta, dove è stata riscontrata la presenza di 3 dipendenti irregolari. Inoltre, il titolare dell’attività commerciale non aveva esibito le schede di registrazione delle procedure di auto controllo HACCP (relativo alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare), aveva installato l’insegna pubblicitaria senza le prescritte autorizzazioni, non aveva esposto il cartello sugli orari di apertura e chiusura del locale nonché quello inerente il divieto di fumare e non aveva effettuato la differenziazione dei rifiuti.

E' stato sanzionato amministrativamente per circa 10mila euro; infine, personale dell’Ispettorato del Lavoro ha disposto la sospensione della licenza poiché è stata riscontrata la presenza del 100% della forza lavoro non in regola.