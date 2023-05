A cura della Redazione

Arrestato per spaccio di droga il 19enne A. T.. Il giovane, napoletano, è stato protagonista del film "La paranza dei bambini", vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino, premiato per la miglior sceneggiatura. Nella pellicola, tratta dal bestseller di Roberto Saviano, interpretava il personaggio di "biscottino".

L'attore è stato notato dai carabinieri in via Sergio Abate a Napoli, tra i quartieri Vomero e Arenella, mentre cedeva qualcosa ad un uomo. I militari, in servizio civetta su uno scooter, si sono avvicinati e hanno riscontrato che si era tratto di spaccio.

L'acquirente aveva tra le mani la dose di crack appena comprata, mentre il pusher, nella tasca del giubbino, altre quattro dosi della stessa sostanza, un cellulare e la somma di 50 euro, ritenuto provento dell'attività illecita.