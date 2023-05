A cura della Redazione

Sorpreso a rubare nell'auto di un poliziotto libero dal servizio, arrestato.

E' accaduto in via Pica a Napoli, dove un agente dell’Ufficio Scorte della Questura, mentre era seduto in una pizzeria della zona, ha notato dalla finestra del locale un uomo introdursi nella sua vettura e sottrarre alcune buste contenenti capi di abbigliamento per poi consegnarle ad un’altra persona che si è allontanata frettolosamente.

Il poliziotto ha raggiunto il veicolo sorprendendo l’uomo all’interno ma, dopo essersi qualificato, ne è nata una collutazione fino a quando lo ha definitivamente bloccato.

N. Z., 24enne algerino con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina e lesioni personali.