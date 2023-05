A cura della Redazione

Tenta rapina in un negozio a San Gregorio Armeno, bloccato dal titolare e denunciato.

Gli agenti del Commissariato di Polizia Decumani sono intervenuti in via San Gregorio per una segnalazione di un furto in un esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, l'esercente aveva notato una persona mentre stava rovistando vicino al registratore di cassa, pertanto aveva tentato di farlo desistere ma l’uomo aveva provato a scappare colpendolo al petto; ne era nata una colluttazione fino a quando il titolare era riuscito a bloccarlo.

Un 48enne rumeno, con precedenti di polizia, è stato denunciato per tentata rapina impropria e lesioni personali.