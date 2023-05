A cura della Redazione

Agente della Polizia Locale aggredito da un clochard, spara e ferisce alla gamba l'aggressore. E' accaduto a Napoli questa mattina, nei pressi del Duomo.

Qui era in corso un'attività di contrasto al bivacco da parte della Municipale unitamente agli assistenti sociali del Comune.

Stando a quanto si apprende, l'agente avrebbe intimato all'uomo - un senza fissa dimora di origini africane - di alzarsi, e per tutta risposta sarebbe stato colpito con una spranga alla testa. A quel punto, il vigile urbano è rovinato in terra e l'uomo avrebbe tentato nuovamente di colpirlo e, per difendersi, sarebbe stato esploso un colpo con la pistola d'ordinanza che ha raggiunto alla gamba il senzatetto.

Sul posto i soccorsi e tante persone che hanno assistito alla scena, che hanno provato a fermare l'extracomunitario.