A cura della Redazione

Padre e figlio arrestati dalla Polizia. A. S., 55 anni, e P.S., 25 anni, sono accusati, in concorso tra loro, di resistenza e minacce aggravate dal metodo mafioso nei confronti di Pubblico Ufficiale.

Le investigazioni svolte dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato San Paolo, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, hanno permesso di raccogliere gravi elementi di colpevolezza a loro carico in merito ai fatti avvenuti la notte del 31 gennaio scorso nel Rione Traiano a Napoli.

In quella circostanza, nel corso di un intervento di una pattuglia della Polizia per una segnalazione di un improvvisato concerto di cantanti neomelodici in una piazza, avrebbero minacciato i poliziotti con lo scopo di proseguire nei festeggiamenti organizzati in onore di un parente di un capoclan che stava celebrando il suo compleanno, costringendo gli agenti a chiedere rinforzi per interrompere gli schiamazzi.