A cura della Redazione

Due pusher arrestati dalla Polizia a Napoli. Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in piazza Salerno all’angolo con via Bari, nel quartiere Vasto, hanno notato un’auto ferma con a bordo due uomini. Il passeggero, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona; quest’ultima, alla vista dei poliziotti, è fuggita.

Gli uomini in divisa hanno raggiunto e bloccato gli occupanti del veicolo trovandoli in possesso di tre stecche di hashish del peso di circa 30 grammi e di 300 euro.

I due, napoletani di 24 e 30 anni, quest’ultimo con precedenti di polzia, sono stati arrestati per spaccio di sostanza stupefacente.