A cura della Redazione

«La morte violenta di Giulia Tramontano, per mano del fidanzato ha messo in risalto la necessità di non abbassare la guardia nella lotta contro la violenza di genere. Per questo motivo, in qualità di componente della Consulta Regionale Femminile per la condizione della Donna e di consigliere Confapi industria Campania, ho scelto di aderire all’iniziativa di indire un flash mob per domani, 7 giugno, alle ore 17 in Piazza Del Plebiscito a Napoli».

Lo afferma Antonella Giglio, componente della Consulta Regionale Femminile per la condizione della Donna e consigliere Confapi industria Campania, già vicepresidente di Confapi Napoli.

«Il mio invito, e quello di Confapi Campania, è di sostenere e di partecipare attivamente all’evento. Un appuntamento importante per ricordare Giulia, e tutte le vittime di violenza di genere, e per tener alta l’attenzione su di una mattanza che troppe volte viene dimenticata o messa in secondo piano», ha concluso.

Giulia, originaria di Sant'Antimo (Napoli), è stata uccisa dal compagno, Alessandro Impagnatiello, a Senago, nel Milanese. La donna, 29 anni, era incinta di 7 mesi. L'ennesimo femminicidio in Italia che ha sconvolto l'opinione pubblica.