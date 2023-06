A cura della Redazione

Sopresi dalla Polizia Locale nel tentativo di rubare un'auto, arrestati in flagranza. Gli agenti dell’Unità Operativa Polizia Investigativa Centrale della Municipale di Napoli hanno "sgamato" due pluripregiudicati in via Ferrante Imparato, mentre stavano per manomettere la centralina di sicurezza di una vettura di grossa cilindrata parcheggiata in strada.

Per sottrarsi all’arresto, i due - italiani di 34 e 44 anni - si sono messi alla guida di un altro veicolo, imboccando contromano la rampa d’uscita dell’autostrada, causando pericolo per la propria e altrui incolumità. Successivamente, a causa del traffico, hanno invertito il senso di marcia in direzione via Gianturco dove hanno abbandonato il veicolo e proseguito a piedi. Gli agenti, però, coadiuvati dai colleghi dell’Unità Operativa San Giovanni, sono riusciti a bloccarli.

I soggetti fermati sono stati trovati in possesso di un dispositivo elettronico per disabilitare le centraline, due centraline per l’avviamento dei veicoli e vari arnesi da scasso, il tutto sottoposto a sequestro penale. Inoltre da accertamenti sul veicolo utilizzato per la fuga, risultava che lo stesso era intestato a persona estranea ai fatti, già nota per il reato di intestazione fittizia di veicoli.

I due sono stati giudicati per direttissima - accusati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, in concorso, e condannati a 1 anno e quattro mesi di arresti domiciliari.