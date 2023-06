A cura della Redazione

Due agenti di Polizia del Commissariato San Carlo Arena, liberi dal servizio, hanno notato, in via Pietro Giannone all'Arenaccia, un uomo a bordo di uno scooter cedere qualcosa ad una persona, la quale si è poi allontanata facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti hanno inseguito l’uomo a bordo del motociclo e, giunti in via Generale Pinto, gli hanno intimato l’alt; lo stesso, vistosi raggiunto, ha ingerito alcuni involucri poco prima di essere bloccato e trovato in possesso di 120 euro. Nel vano sottosella, invece, sono state rinvenute tre dosi di cocaina del peso di circa 1,5 grammi.

A. P., 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.