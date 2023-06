A cura della Redazione

Due pusher arrestati a Napoli dalla Polizia in due distinti interventi.

Il primo è stato bloccato a Miano, quartiere periferico di Napoli. Gli agenti del Commissariato di Scampia, nel transitare in vico Vincenzo Valente, hanno notato un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa da un’aiuola, l’ha ceduta ad altre persone in cambio di denaro; queste ultime si sono poi allontanate frettolosamente.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 5 involucri contenenti circa 4 grammi di marijuana e 70 euro. Inoltre, hanno rinvenuto nell’aiuola altre 21 bustine contenenti circa 17 grammi della stessa sostanza.

F. P., 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel centro storico del capoluogo, invece, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un controllo in via Largo Proprio d’Avellino presso l’abitazione di un uomo sottoposto alla detenzione domiciliare con braccialetto elettronico per reati in materia di stupefacenti. Il soggetto, alla vista degli uomini in divisa, ha tentato di eluderli rifugiandosi in un terraneo di pertinenza ma è stato raggiunto e bloccato.

I poliziotti lo hanno trovato in possesso di 4 involucri contenenti circa 38 grammi di eroina, 3 dosi di cocaina del peso di circa 44 grammi e due involucri contenenti circa 6 grammi di marijuana e 385 euro; infine, nell’appartamento hanno rinvenuto un bilancino di precisione, un pezzo di mannitolo utilizzato per il taglio della sostanza stupefacente ed altri 3.700 euro (nella foto).

A. F., 32enne napoletano, deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.