A cura della Redazione

Paga al bar con una banconota contraffatta, arrestato dalla Polfer. Gli agenti, impegnati nei servizi di vigilanza e controllo in ambito ferroviario nella stazione di Napoli Centrale hanno bloccato un 50enne napoletano con precedenti.

L’uomo, dopo aver acquistato dei beni in un bar della Stazione per un valore commerciale di 10 euro, ha pagato con una banconota da 50 euro ricevendone 40 come resto.

I poliziotti, conoscendo già il soggetto, lo hanno monitorato a distanza per poi fermarlo all’uscita del locale, trovandolo in possesso di una banconota da 50 euro e delle due da 20 euro appena ricevute dalla cassiera.

Successivamente i poliziotti si sono recati nell’esercizio commerciale e si sono fatti consegnare la banconota da 50 euro. Sia quella usata al bar, che quella rinvenuta addosso al 50enne, sono state fatte analizzare da personale specializzato dell’Arma dei Carabinieri, e sono risultate falsificate. A quel punto sono scattate le manette.

L'uomo deve rispondere di spendita di monete false.