A cura della Redazione

Ennesimo incidente stradale a Napoli. Nella serata di ieri, giovedì15 giugno, poco prima delle 23, un’auto si è ribaltata all’uscita della Galleria Vittoria, dal lato di lato via del Chiatamone all’incrociò con via Morelli. Da chiarire ancora le cause dell’incidente.

La denuncia di un cittadini residente nella zona: “Qui accadono incidenti quasi ogni giorno perché corrono in modo spericolato. Fortunatamente questa volta non ci sono stati feriti”.

Sull’accaduto è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli: “Attendiamo che si verifichino le dinamiche dell’incidente prima di esprimerci con più precisione - commenta Borrelli -. C’è però una problematica di carattere generale: in questa come in altre zone della città dove le strade vengono scambiate come piste da corsa da delinquenti che mettono a repentaglio non solo la propria vita ma anche quella degli altri con un numero crescente di vittime. Da tempo chiediamo nuovi dispositivi anti-velocità e soprattutto una modifica al codice della strada che però per ora non è stato ancora previsto”.