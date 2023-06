A cura della Redazione

Giovedì mattina, gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato presso la sua abitazione in via Antonino Pio, R.M., 43enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione, emesso lo scorso 13 giugno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce - Ufficio Esecuzioni Penali.

L'uomo è stato condannato alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di detenzione o accesso a materiale pornografico e atti sessuali con minorenne, commessi a Napoli e Maglie (in Puglia) nel 2013.