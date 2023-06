A cura della Redazione

Un 17enne è stato ferito con colpi d'arma da fuoco a Ponticelli.

Il ragazzo è stato trasportato all'Ospedale del Mare, aveva ferite alla spalla e alla mano sinistra. Sarabbe stato raggiunto dai proiettili mentre si trovava - nella notte - in corso Sirena.

Non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto indaga la Polizia, giunta presso il noscomio per avviare le investigazioni sul caso.